CU: minister naar herdenking Armeense genocide

De ChristenUnie wil dat het Nederlandse parlement de Armeense genocide expliciet erkent en dat er voortaan een afvaardiging op ministersniveau naar de herdenking van de genocide in Armenië gaat. Tweede Kamerlid Joël Voordewind komt met een motie hierover, waar hij naar eigen zeggen een meerderheid voor verwacht te krijgen.

De afvaardiging op regeringsniveau zou voor het eerst in april komend jaar de herdenking in Armenië moeten bijwonen.

Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken schrijft vrijdag aan de Tweede Kamer dat de regering zelf „geen aanleiding ziet” om over de Armeense genocide een ander standpunt in te nemen. Het kabinet spreekt steeds van de „kwestie van de Armeense genocide”. Naar aanleiding van twee adviezen over het gebruik van de term ‘genocide’ concludeert Zijlstra dat het voor het kabinet vooral een zaak blijft „tussen de betrokken partijen”.

Het nieuwe regeerakkoord geeft de mogelijkheid voor een formele erkenning van een volkerenmoord door de regering. Dan moet wel sprake zijn van uitspraken van internationale gerechts- of strafhoven, eenduidige conclusies uit wetenschappelijk onderzoek en vaststelling door de Verenigde Naties.

In 1915, ten tijde van de Ottomaanse Rijk, werden honderdduizenden Armeniërs vermoord. De Turkse regering vindt dat er geen sprake was van genocide. Ankara reageert steeds woedend en dreigt met strafmaatregelen als landen overgaan tot erkenning.