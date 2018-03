CU haalt zetel in gemeenteraad Amsterdam

De ChristenUnie haalt voor het eerst een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad.

Dat bleek vrijdagochtend uit de definitieve uitslag van de gemeente Amsterdam. Het was lang spannend op de partij met lijsttrekker Don Ceder een zetel zou bemachtigen.

In 2014 kwam de CU nog 162 stemmen tekort voor een raadszetel. Dit jaar kreeg de partij 6837 stemmen, ruim 1200 meer dan in 2014.

GroenLinks is definitief de grote winnaar. De partij krijgt, zoals eerder voorspeld, tien plekken in de raad. Forum voor Democratie (FVD) en DENK zijn de grote nieuwkomers, met ieder drie zetels. Ook BIJ1 van Sylvana Simons heeft een plek in de raad bemachtigd.

Tot nu toe was alleen een tussenstand op basis van 69 procent van de getelde stemmen bekend, maar de uitkomst van vrijdag wijkt hier niet van af.

Dat betekent dat D66 van 14 naar 8 zakt, de PvdA van 10 naar 5 zetels en de SP van 6 naar 3. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels bemachtigd, tegen één in 2014. De VVD blijft gelijk op 6 zetels en de Partij van de Ouderen, CDA en ChristenUnie hebben 1 zetel.

Al eerder was bekend dat de SGP geen zetel in de wacht heeft gesleept.

Het is definitief: de historische Amsterdamse ChristenUnie zetel is BINNEN!! 🎉🎉 #ChristenUnie #amsterdamkiest — Don Ceder (@DonCeder) 23 maart 2018