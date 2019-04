CU en SGP trappen „onbescheiden” campagne af

„De Europese samenwerking is een wonder. En het is ook een klein wonder dat we als partijen samenwerken. Of nee, dat is eigenlijk heel normaal”, corrigeerde Gert-Jan Segers (CU) zichzelf.

Vrijdagmiddag gaven ChristenUnie en SGP het startschot voor de gezamenlijke campagne voor de Europese verkiezingen van 23 mei. Partijleiders Segers en Kees van der Staaij (SGP) bemoedigden de kandidaten.

Segers was lovend over Europese samenwerking. „Op heel veel terreinen is die hard nodig.” Volgens hem duwen mensen die een federale EU willen op „de breuklijnen. Dat is heel risicovol voor de samenwerking, die zo heilzaam is.”

Aan de andere kant willen sommigen „Europa opbreken. Daardoor kunnen weer nieuwe tegenstellingen ontstaan.”

De „eurorealistische” koers van CU-SGP zou de gulden middenweg zijn. Volgens Van der Staaij reden om „onbescheiden” te zijn. „Wij hebben echt het beste verhaal. Dat klinkt misschien cliché, maar ik voel dat nu sterker dan anders.”

De tijd dat er meewarig werd gedaan over de natiestaat is voorbij, aldus de SGP-leider. „Maar we moeten ook niet uit bocht vliegen, door niks te maken te willen hebben met de EU.”