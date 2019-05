CU en SGP mogelijk in college Zuid-Holland

ChristenUnie en SGP in Zuid-Holland gaan verkennende gesprekken voeren voor een coalitie. In Drenthe en Groningen zijn de coalities, beide met de CU, rond.

In Zuid-Holland hadden Forum voor Democratie, VVD en CDA een vierde of zelfs vijfde fractie nodig om een college te kunnen vormen. CU en SGP, die samen één fractie vormen, wilden echter niet aanhaken bij afspraken die de drie partijen de afgelopen weken al hadden gemaakt. Ze wilden dat de onderhandelingen van voren af aan beginnen. Daarop hebben de partijen vrijdagavond besloten dat er verkenningen worden uitgevoerd. Met de vijf zetels van CU en SGP heeft de eventuele coalitie een meerderheid van 30 van de 55 zetels in de Staten van Zuid-Holland.

In Groningen vormen GroenLinks, PvdA, CU, VVD, CDA en D66 het college van Gedeputeerde Staten. Dat is zondag bekendgemaakt. De partijen zouden maandag hun coalitieakkoord presenteren. Het groene licht rondom de samenwerking is tot stand gekomen onder leiding van GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee, die de formatie heeft begeleid. Forum voor Democratie en SP, respectievelijk de derde en vijfde partij in de provincie, vallen buiten de coalitie.

De nieuwe Drentse coalitie wordt gevormd door PvdA, VVD, CDA, GL en CU, zo heeft de provincie laten weten. Dat betekent dat de zittende partijen in de huidige coalitie worden aangevuld met GroenLinks. Het coalitieakkoord zou maandagmiddag worden gepresenteerd in Assen.