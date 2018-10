CU-burgemeester De Jong heeft oog voor de zwakkere

Na zes jaar vindt ChristenUnieburgemeester Wouter de Jong (58) van Houten het mooi geweest. „Een tweede termijn is te veel van het goede voor mijzelf en voor Houten.”

De Jong maakte dinsdag bekend zich volgend jaar juli niet meer beschikbaar te stellen voor het burgemeesterschap. Hij was eerder actief als wethouder voor de gemeente Houten en als gedeputeerde voor de provincie Utrecht.

Waarom stelt u zich niet beschikbaar voor een tweede termijn?

„Voor mijn gevoel is de bestuurlijke tijd voldoende geweest. Ik wil me niet opnieuw voor zes jaar binden. Als burgemeester ben ik altijd gemotiveerd geweest, en ik geloof dat de inwoners van Houten me ook waarderen. Toch is een tweede termijn te veel van het goede voor mijzelf en voor Houten. Er kan dan slijtage ontstaan in de relaties.”

Waren er signalen die daarop duidden?

„Op dit moment niet, maar ik wil voorkomen dat de relatie in de toekomst minder wordt. Duidelijkheid richting de mensen met wie ik samenwerk staat voor mij voorop. Niet eerst ja zeggen tegen een nieuwe ambtsperiode, en vervolgens na een jaar of twee alsnog vertrekken. Zo zit ik niet in elkaar.”

Sloeg de balans de afgelopen jaren erg door naar uw werk?

„Zeker. Ik heb altijd veel tijd en energie in mijn werk gestoken. Burgemeester-zijn is intensief. Ik moet altijd beschikbaar zijn. Dat trekt een wissel op mijn privéleven. Aan vrienden, kleinkinderen en hobby’s kom ik weinig meer toe, terwijl ook zij een belangrijk deel van mijn leven zijn.”

Wat vindt uw gezin van uw keuze?

„Ze reageerden positief. Mijn vrouw en ik hebben vijf kinderen, die allemaal het huis al uit waren voor ik burgemeester werd. Mijn familie heeft overigens geen druk op me uitgeoefend om te vertrekken.”

Wat is u uit de afgelopen zes jaar vooral bijgebleven?

„In 2014 viel er ook in Houten een MH17-slachtoffer te betreuren. Als burgervader had ik veel contact met de familie van de overleden jongeman. Ik heb bijvoorbeeld gesproken op zijn begrafenis. Bijzonder hoe mensen om het gezin heen staan.”

De omstreden abortuskliniek Casa opende in 2014 haar deuren, pal naast het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Houten. Demonstranten bekladden de kliniek meermalen. Hoe kijkt u terug op deze onrust?

„Toen Casa een aanvraag indiende bij de gemeente was ik nog maar anderhalve week burgemeester. De meningen in de samenleving over abortus lopen uiteen. Mijn mogelijkheden waren beperkt. Als burgemeester sta ik boven de partijen; persoonlijke keuzes of partijpolitieke overtuigingen mag ik niet laten meespelen. Dat leverde innerlijke spanning op. Geen vreugdevolle tijd.” De kliniek werd eind 2017 na faillissement gesloten.

Hoe kwam uw christen-zijn tot uiting in uw werk als burgemeester?

„Door veel oog te hebben voor de zwakkere. Ik vind het belangrijk dat mensen naar elkaar omzien. Zelf heb ik geprobeerd integer te zijn en zorgvuldig te werk te gaan.”

Wat gaat u doen als u straks geen burgemeester meer bent?

„Ik blijf gewoon werken. Of het opnieuw een bestuurlijke taak zal zijn, weet ik nog niet. De komende maanden ga ik me oriënteren op ander werk. Ik blijf betrokken bij Houten. Daar woon ik al 26 jaar en ik ben niet van plan te vertrekken.”