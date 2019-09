CU Bunschoten buiten collegevorming

VVD, SGP, CDA en CAP onderhandelen in Bunschoten over de vorming van een nieuw college. De CU staat daarmee buitenspel.

De VVD trok vorige week de stekker uit de coalitie met de CU, omdat de verschillen tussen beide partijen te groot zijn. De liberalen hekelden verder de bestuursstijl van de CU. De oppositiepartijen zitten nu met de VVD om tafel. Hiermee lijkt de CU, de grootste in Bunschoten, buiten de boot te vallen in het nieuwe college. De CU en haar voorgangers zitten al bijna zeventig jaar onafgebroken in het gemeentebestuur.