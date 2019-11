CU-Bunschoten buiten college; SGP levert wethouder

De ChristenUnie (CU) is definitief buitenspel gezet in het bestuur van de gemeente Bunschoten. In het donderdag gevormde nieuwe college van burgemeesters en wethouders ontbreekt de partij, na zeventig jaar van aanwezigheid.

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door vier partijen, die elk een wethouder leveren: Huig van Barneveld (SGP), Peter van Asselt (CDA), Rick Beukers (VVD) en Wim de Jong (CAP).

De CU is met zeven zetels de grootste partij in de gemeenteraad, gevolgd door de VVD met vijf en het CDA met drie zetels. De SGP en CAP zijn met beide twee zetels de kleinste partijen.

De bestuurswissel was nodig nadat de VVD op 18 september uit het college was gestapt, door onenigheid met de CU. Volgens Wiebe de Boer, fractieleider van de VVD, lag de CU dwars bij besluitvorming. Ook liep de samenwerking volgens hem „moeizaam” op meerdere dossiers, waaronder dat over kostenbeheersing in de zorg.

De CU gaf destijds aan „volledig overvallen” te zijn door het vertrek van de VVD. „De VVD plaatste ons direct voor een voldongen feit dat zij intern hadden geëvalueerd en besloten hadden te stoppen met de coalitie”, aldus een verklaring van de partij. Volgens CU-fractievoorzitter Alma-Broekmaat-Hagens waren de andere partijen in de raad „opvallend eensgezind” om niet langer samen te werken met de CU.

Donderdag presenteerde de nieuwe coalitie haar plannen voor de periode 2019-2022. In het nieuwe akkoord ”Nieuwe wegen, vaste waarden” blijft de zondagrust behouden en wordt ingezet op langere grafrust. Er komen geen coffeeshops, bordelen, escortservices en gokhallen. Parkeren blijft gratis in de gemeente. Voor het opladen van e-bikes wordt een faciliteit in het centrum geplaatst.

Voor het beheersbaar houden van de zorgkosten gaat de gemeente onder meer een actieplan uitvoeren om het aantal bijstandsgerechtigden actief te verlagen. Ook wordt meer geld gereserveerd voor het opsporen van fraude.