CU Almelo: Actie tegen misbruik

De ChristenUnie in Almelo wil van het gemeentebestuur opheldering over mensenhandel en gedwongen prostitutie in de gemeente. In misbruikzaken in Den Haag is intussen dinsdag tot zes jaar celstraf geëist.

De Almelose CU zegt aanwijzingen te hebben dat er mensenhandel in de stad plaatsheeft. Fractievoorzitter W. Teeuw liet dinsdag weten dat hij hierover berichten ontving: „Uit welke hoek, daar kan ik verder niets over zeggen. Maar laten we het er maar op houden dat de geluiden vanuit onze achterban komen.”

De ChristenUnie vraagt in hoeverre B en W van Almelo inzicht hebben in de omvang van de problemen. Als dat inzicht er niet is, wil de CU weten of het college daar nader onderzoek naar in wil laten stellen. Verder wil de partij weten welke stappen de gemeente onderneemt om een eigen beleid te formuleren in de strijd tegen mensenhandel. Op die manier moet een einde worden gemaakt aan de „moderne slavernij.”

Chantage

Wegens de seksuele uitbuiting van zeker 21 jonge vrouwen heeft het openbaar ministerie in Den Haag dinsdag straffen van achttien maanden tot vijf jaar cel geëist tegen een Hongaarse familie. De vrouwen, vaak 18 of 19 jaar oud, werden naar Nederland gehaald om vooral in Den Haag in de prostitutie te werken.

Tegen een 19-jarige Hagenaar is dinsdag zes jaar cel geëist, omdat hij in 2016 een 15-jarig meisje uit zijn stad een jaar lang seksueel zou hebben uitgebuit. Het OM beschuldigt hem ervan dat hij zelf ontucht pleegde met het meisje, haar chanteerde en haar prostitueerde om zelf het geld te innen.

De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag de 18-jarige Raad Al D., die wordt verdacht van misbruik van een 12-jarig meisje uit het Groningse Grootegast, op vrije voeten gesteld. Volgens de rechtbank zijn er geen gronden om de man langer vast te houden. Het OM verdenkt Al D. ervan dat hij ontucht met het meisje heeft gepleegd.