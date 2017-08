CS Amsterdam in kleuren Spaanse vlag

Het Centraal Station in Amsterdam is vrijdag- en zaterdagavond verlicht in de kleuren van de Spaanse vlag. Verder hangen de vlaggen op het stadhuis van de hoofdstad halfstok.

Bovendien heeft burgemeester Eberhard van der Laan een condoleancebrief gestuurd aan zijn collega van Barcelona, Ada Colau. Van der Laan biedt daarin namens het stadsbestuur en alle Amsterdammers zijn condoleances en medeleven aan. „Onze harten en gedachten zijn bij de mensen van Barcelona en Cambrils die zijn getroffen door deze laffe daden.”