Cryptohype raakt refo’s

Een van hen heeft al geïnvesteerd in digitale munten zoals bitcoins. Drie andere studenten van het Hoornbeeck College in Amersfoort schaffen binnenkort de eerste digitale munten aan. „In een reformatorische omgeving kun je daar beter niet mee te koop lopen.”

Investeren in digitaal geld (cryptovaluta) is in het verleden zeer lucratief gebleken voor menig investeerder. Ook een Hoornbeeckstudent wist „een heel mooi resultaat” te boeken, weet opleidingsmanager Economie & Retail Jan van Bentum. „Dat snelle geld inspireert jongens natuurlijk. Het verrast me dat studenten hier zo mee bezig zijn.”

Eerstejaars mbo-student junioraccountmanager Matthijs (17) uit Echteld kan de populariteit van beleggen in cryptovaluta wel te verklaren. „Je kunt werken voor geld, of geld laten werken voor jou”, zegt hij met enige bravoure. Een van zijn klasgenoten (liever geen naam), valt hem bij. „Tijdens dit interview worden de digitale munten die ik bezit, 500 ripples, misschien wel meer waard. Terwijl ik er niks voor doe. Dat vind ik een lekker idee.”

De student verwacht dat de waarde van zijn virtuele bezit binnenkort door het dak schiet. „Ik las dat ripples binnenkort in China worden geaccepteerd als betaalmiddel. Dan willen alle Chinezen ze natuurlijk hebben, dus stijgt de prijs.”

Omdat de student een flinke stijging van zijn investering verwacht, blijft hij liever anoniem. „Dat levert van die scheve, jaloerse blikken op als ik er rijk mee wordt”, vreest hij. „Ik wil niet dan mensen anders naar me gaan kijken.”

Erik (15) uit Harskamp merkt dat op de handel in cryptovaluta zeker in reformatorische kringen een taboe heerst. „Dat komt omdat veel mensen het gokken vinden”, denkt hij. „Het klopt dat koersen van digitale munten zich nauwelijks laten voorspellen”, weet zijn plaatsgenoot Willem. „Maar omdat ik bovenop het nieuws zit, kan ik daaruit afleiden wat er zou kunnen gaan gebeuren met de koers. Wat ik gevaarlijker vind, is dat de kans bestaat dat je ten prooi kunt vallen aan hebberigheid. Want met deze handel valt veel geld te verdienen.”

Erik denkt over drie jaar 1000 euro te hebben verdiend, Willem hoopt op 10.000. Matthijs: „Ouderen en economen zeggen dat het een piramidespel is. Noemen het pure speculatie. Maar zoiets als een piramidespel was iets van hun tijd. Of je daar nu ook van kunt spreken, weet ik niet. De techniek achter de munten, de blockchain, zal in ieder geval wel blijven.”

Opleidingsmanager Van Bentum is verrast door de kennis die de jongens hebben van de cryptomarkt. „Ik vind het heel volwassen van ze dat ze zich goed oriënteren en alleen beleggen met geld dat ze kunnen missen.” Toch raadt hij zijn studenten aan niet te investeren in cryptovaluta. „Het is gebakken lucht.”