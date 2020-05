Cruiseschip Regal Princess komt aan in haven Rotterdam

Het cruiseschip Regal Princess, met ongeveer negenhonderd Europeanen aan boord, komt woensdagmiddag rond 14.00 uur aan in de Rotterdamse haven. Onder de opvarenden zijn zeker tien Nederlanders, aldus een havenwoordvoerder. Het schip, dat eerder in de haven van Southampton (Engeland) aanmeerde, brengt bemanningsleden van andere cruiseschepen terug naar Europa. Voor zover bekend is niemand besmet met het coronavirus.

De buitenlandse opvarenden worden na aankomst in Rotterdam met bussen naar Schiphol gebracht. Vanuit daar vliegen zij terug naar hun thuisland. Veel van de opvarenden komen uit Servië en Oekraïne.

Aanvankelijk zou de Regal Princess woensdagochtend om 07.00 uur aanmeren bij de Holland Amerikakade, maar de reis liep vertraging op.