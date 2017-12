Cruiseschip ramt pijler, Nederlanders gewond

Een cruiseschip van de Zwitserse rederij Scylla, met voornamelijk Nederlanders aan boord, heeft dinsdagavond een pijler van een brug over de Rijn bij Duisburg geramd. Daardoor zijn 25 opvarenden gewond geraakt, onder wie de kapitein. Niemand liep ernstig letsel op. Alle passagiers, ook degenen die medisch behandeld moesten worden, zijn volgens een woordvoerster van de rederij inmiddels weer naar huis.

De snelweg A42 was door het ongeluk urenlang afgesloten, maar is woensdag rond het middaguur weer opengesteld voor verkeer.

De cruise was op 22 december begonnen in Arnhem en zou daar ook weer aanmeren. Het schip Swiss Crystal had op weg naar de eindbestemming nog 22 kilometer voor de boeg, toen het tegen de pijler op voer.