Cruiseschepen mijden Nederlands dok

Door onduidelijke regelgeving over buitenlands personeel laten cruiseschepen herstelwerk buiten Nederland uitvoeren. Het bedrijfsleven verwacht tot 2019 een schadepost van een miljard euro, zo meldt Trouw op basis van een brandbrief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In 2014 kreeg het Amerikaanse Royal Caribbean een boete van bijna een miljoen euro, omdat het Filippijnse onderhoudsmedewerkers aan boord had die geen werkvergunning hadden. Er is onenigheid of die nodig is voor werk op zeeschepen. Die boete werd vorig jaar officieel. ,,Door zulke zaken zo ontzettend lang te laten liggen, houden ze de sector jarenlang in gijzeling”, zegt arbeidsrechtadvocaat Bart Maes in de krant. Dit heeft grote financiële gevolgen voor het bedrijfsleven.

Volgens Kommer Damen van Damen Shipyards Group mijden sinds de boete schepen Nederland. Deze maand week een schip op het laatste moment uit naar Hamburg voor onderhoud.