Cruiseschepen in afwachting om aan te meren in Florida

Het cruiseschip Zaandam en zusterschip Rotterdam naderen de Verenigde Staten en zijn in afwachting van toestemming te mogen aanmeren in Florida. Aan boord van de Zaandam bevinden zich nog vijf Nederlanders. Ook is het lichaam van de Nederlander die vorige week is overleden aan de gevolgen van het coronavirus nog op het schip. Eerder is een groep van veertien Nederlanders overgestapt naar het zusterschip Rotterdam, liet een woordvoerster van rederij Holland America Line donderdagmiddag weten aan het ANP.

De rederij Holland America Line mag onder voorwaarden aanmeren in Port Everglades, bij Fort Lauderdale. Een lokaal bestuurder, Michael Udine, heeft dit bekendgemaakt. Hij zei dat de eigenaars van het schip en plaatselijke autoriteiten in beginsel overeenstemming hebben bereikt. Eerder meldden regionale media dat het schip rond 19.00 uur onze tijd in Port Everglades wordt verwacht. Het andere schip van de HAL, de Rotterdam, een half uur later. Udine noemde de Rotterdam echter niet in zijn bericht op sociale media.

De autoriteiten in Florida wilden de Zaandam eigenlijk weren omdat het coronapatiënten aan boord heeft, maar de Amerikaanse president Trump wil de opvarenden te hulp schieten. Op het schip hebben 45 passagiers ziekteverschijnselen. Zij blijven voorlopig aan boord. Negen anderen zouden het coronavirus hebben opgelopen en moeten worden behandeld. Zij worden naar een ziekenhuis in Fort Lauderdale overgebracht.

Buitenlandse opvarenden van de twee schepen die voldoen aan de richtlijnen om te mogen reizen worden zo snel mogelijk met bussen naar een vliegveld gereden om daar met chartervliegtuigen naar hun land van herkomst te worden gebracht. Het is niet bekend voor hoeveel Nederlanders dit geldt.

De Nederlandse ambassade verleent de Nederlanders bijstand.