‘Cruciale computersystemen zijn niet goed beveiligd’

Belangrijke computersystemen in Nederland zijn niet goed genoeg beveiligd. De vitale infrastructuur is kwetsbaar voor bewuste aanvallen en voor „onopzettelijke uitval”. De beveiliging moet worden verbeterd en organisaties moeten daar hulp bij krijgen, zegt de Cyber Security Raad, een organisatie die de overheid adviseert over digitale veiligheid.

De Cyber Security Raad waarschuwt voor de beveiliging van zogenoemde industriële automatiserings- en controlesystemen. Zulke systemen zorgen ervoor „dat onze sluizen en bruggen functioneren, energie en gas worden gedistribueerd, drinkwater wordt gereinigd, nucleair materiaal wordt verwerkt, treinen op bestemming komen, containers worden vervoerd en liften functioneren”.

De onderzoekers willen dat de bedrijven en organisaties elkaar beter op de hoogte houden van dreigingen. Het komende kabinet zou een „meerjarenprogrammering” moeten invoeren, met voldoende geld.