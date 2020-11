Crowdfundingcampagne van start voor clubs en horeca

Om horeca en clubs overeind te houden, gaat dinsdag een grote crowdfundingactie van start. De bedoeling is dat deze begint in Nederland en erna in heel Europa wordt uitgerold.

De zogeheten Local Legends-campagne is een initiatief van het bedrijf Ticketswap, de stichting Cosimo voor cultuurmakers en crowdfundingplatform GoFundMe.

Horecaondernemers, clubs en podia kunnen zich bij GoFundMe aanmelden om een crowdfundingpagina aan te maken. De initiatiefnemers geven deelnemers zo nodig hierover uitleg. De hoop is dan dat individuen en bedrijven gaan doneren aan horeca en clubs uit hun omgeving die zich hebben aangemeld bij het platform.

„Doordat veel horeca en clubs geen aanspraak kunnen maken op overheidssteun staan er velen van hen op omvallen en is het zeer de vraag of zij de aankomende winter zullen overleven”, aldus Merlijn Poolman, nachtburgemeester van Groningen en mede-initiatiefnemer van de actie. „Veel van dit soort zalen zitten op A-locaties, waar ze snel voor appartementen worden vervangen als ze eenmaal weg zijn. Dit moet ten koste van alles worden voorkomen worden om de unieke Nederlandse clubcultuur te behouden. Daarom zijn wij met Local Legends begonnen.”

Na uitrol in Nederland volgen Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden en het VK, aldus de initiatiefnemers.