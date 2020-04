Crossers weer in de fout bij Lage Zwaluwe

Opnieuw is een groep autocrossers de fout ingegaan op een terrein in de buurt van het treinstation in Lage Zwaluwe. Volgens de politie zijn er zondag 28 bekeuringen uitgedeeld vanwege samenscholing. Door het coronavirus is het niet toegestaan met een grote groep bij elkaar te zijn. „Je verwacht het niet. Zelfde gebied als gisteren. Wederom een groep aan het crossen”, twitterde een agent.

Een groep van zo’n dertig man kreeg zaterdagavond ook al een bekeuring vanwege samenscholing bij het station in Lage Zwaluwe. Eerder op de dag hadden de gemeente en politie al ingegrepen omdat een nog grotere groep van zo’n zestig man met auto’s aan het crossen was bij het vliegveld Breda International Airport in de buurt van het Noord-Brabantse dorp Bosschenhoofd. Ook stonden er mensen te kijken. Ondanks de waarschuwing ging volgens de politie een deel van de groep verder bij Lage Zwaluwe. Deze crossers kregen uiteindelijk een boete.