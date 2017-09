Crisiscentrum knooppunt van informatie

Ministers die betrokken zijn bij de hulpverlening op de door de orkaan Irma getroffen eilanden voeren donderdag overleg in het Nationaal CrisisCentrum (NCC) in Den Haag. Wat doet deze instantie?

Het NCC, gevestigd in het gebouw van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie, is in tijden van rampen en andere crisis het knooppunt van informatie en afstemming voor alle ministers, topambtenaren en woordvoerders die aan zet zijn. De organisatie is dag en nacht het oog en oor voor de bestuurders zodat die snel goede besluiten kunnen nemen.

Het NCC voert bestuurlijk de regie als dat nationaal van belang is en brengt in kaart wat een crisis voor de korte en langere termijn betekent. Zo coördineerde het centrum eerder de aanpak van bijvoorbeeld de ramp met MH17, de Mexicaanse griep, de vulkanische aswolk die het vliegverkeer deels stillegde en de gevolgen van het verschijnen van de anti-Koranfilm Fitna van Geert Wilders.