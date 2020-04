Crisisberaad over stand van zaken coronavirus

De meest betrokken ministers komen woensdag aan het eind van de middag weer bijeen om te overleggen over de coronacrisis op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er worden geen nieuwe maatregelen verwacht.

De bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) zal vooral een informerend karakter hebben waar onder meer de laatste informatie van het RIVM wordt besproken. Na afloop is er wel rond 19.00 uur een persconferentie. Over eventuele verlenging van de maatregelen die tot 28 april lopen wordt volgende week pas besloten.

De afgelopen tijd was er vooral veel zorg over de ic-capaciteit, maar het aantal ic-opnames loopt terug. Het tekort aan beschermingsmiddelen is nu het belangrijkste probleem dat moet worden opgelost. Ook moet het aantal tests onder zorgpersoneel nog flink worden opgevoerd.

Later op de avond is er ook nog overleg tussen de veiligheidsregio’s en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Ook hier worden geen nieuwe besluiten verwacht.