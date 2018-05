Crisisberaad over criminele asielzoekers Weert

Weert voert woensdag een crisisberaad met de betrokken instanties over de problemen met criminele asielzoekers op het lokale azc. De gemeente gaat in overleg met Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Openbaar Ministerie, politie en de Dienst Terugkeer & Vertrek over de aanhoudende problemen met „rovende en overlastgevende asielzoekers”.

„Elke dag moet de politie met loeiende sirenes naar het azc toe”, zei burgemeester Jos Heijmans van de Limburgse gemeente in Pauw. Maandag nog moest de politie met tientallen agenten uitrukken naar het azc omdat agenten bij een arrestatie vanwege winkeldiefstal belemmerd werden in hun werk. Er werden drie arrestaties verricht.

Heijmans vindt dat het COA de situatie op het azc niet in de hand heeft.

De Limburgse stad kampt al langer met problemen met vooral Noord-Afrikaanse asielzoekers. Volgens Heijmans zijn het economische vluchtelingen die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning. In december 2016 vaardigde de burgemeester al eens een noodbevel uit om de asielzoekers rond de jaarwisseling huisarrest op te leggen.