Crisis in Venlo door gat Jeugdzorg

Het stadsbestuur van Venlo verkeert in crisis. Twee wethouders, Vera Tax (PvdA, Welzijn) en Wim van den Beucken (VVD, financiën) traden af. Dat gebeurde woensdagavond tijdens een gemeenteraadsdebat in Venlo, waarbij de PvdA ook uit de coalitie stapte.

Aanleiding is een gat van bijna 12 miljoen euro in de begroting voor zorg, met name veroorzaakt door een groot tekort bij Jeugdzorg.

Burgemeester en wethouders hadden rekening gehouden met een tekort van 4,3 miljoen euro. Twee weken geleden bleek dat tekort te zijn opgelopen tot 11,9 miljoen. Tax noemde dit een „enorme tegenvaller”, die ze niet had zien aankomen.

„Ik heb niet verkeerd gehandeld”, zei ze, om vervolgens haar functie neer te leggen, later gevolgd door Van den Beucken. CDA-wethouder Hanno Lamers (sociale zaken), ook medeverantwoordelijk voor jeugdzorg, blijft aan.