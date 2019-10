Crisis in stadsbestuur Den Haag: wat nu?

De Haagse gemeenteraad houdt woensdagavond een spoeddebat over de crisis die is ontstaan door het corruptieonderzoek tegen wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Zij zijn tijdelijk teruggetreden. De coalitiepartners VVD, D66 en GroenLinks denken na over de toekomst. Wat zijn de opties?

- De coalitie blijft in stand. VVD, D66 en GroenLinks blijven samenwerken met de partij van De Mos en Guernaoui, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Hun posten worden dan mogelijk overgenomen door anderen uit de partij.

- Hart voor Den Haag/Groep de Mos stapt zelf uit de coalitie of wordt door de andere drie uit de coalitie gezet.

- Als Hart voor Den Haag/Groep de Mos wegvalt uit het college, is het mogelijk dat de andere drie verdergaan als minderheidscoalitie. Dat maakt ze wel kwetsbaar. Ze hebben samen namelijk maar 18 van de 45 zetels in de raad. Voor een meerderheid komen ze dan vijf zetels tekort. De grootste oppositiepartijen zijn CDA, PvdA en Haagse Stadspartij met elk drie zetels. Bij elk voorstel zouden VVD, D66 en GroenLinks dus de steun van minstens twee oppositiepartijen nodig hebben. Hart voor Den Haag is de grootste partij in Den Haag met acht zetels.

- Het is ook mogelijk dat er een nieuw college wordt gevormd. Als CDA en PvdA zich bijvoorbeeld zouden aansluiten bij VVD, D66 en GroenLinks, zou er een bestuur zijn met 24 van de 45 zetels. CDA en PvdA zaten ook in het vorige bestuur. Het is echter nog niet duidelijk of CDA en PvdA daartoe bereid zijn.