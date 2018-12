„Criminelen wilden Plooij liquideren”

Kopstukken uit de Nederlandse onderwereld hebben overwogen officier van justitie Koos Plooij te liquideren. Dat blijkt uit onderschepte communicatie, waarin NRC Handelsblad inzage heeft gehad.

De recherche heeft zogeheten PGP-berichten onderschept, waarmee de criminelen in versleutelde boodschappen communiceerden. „Sir, zullen we die kk Plooij laten slapen”, was de boodschap van een adres dat volgens de recherche wordt gebruikt door Ridouan Taghi, die geldt als de meest gezochte man van Nederland.

Hij kreeg volgens de stukken die NRC inzag een reactie van ‘Rico de Chileen’, Richard R.: „Dat zijn echte gedachtes, maar nee. Wachten en kijken of we het anders kunnen doen.”

Plooij strijdt al twintig jaar tegen de georganiseerde misdaad en is onder meer betrokken bij een aantal strafzaken waarbij kopstukken van de cocaïnemaffia in beeld zijn. Tegen R. loopt momenteel een strafzaak, omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor liquidaties. Hij wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie, drugshandel en witwassen.