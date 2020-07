„Criminelen jagen op katalysator in auto's”

Criminelen hebben het gemunt op katalysatoren van auto's. Sinds oktober vorig jaar zijn er al 1400 gestolen, meldt het AD.

Katalysatoren, die de uitlaatgassen reinigen, werden wel vaker gestolen, maar nooit in deze omvang, constateert de politie. „Elke avond zijn ergens in Nederland wel een paar mensen slachtoffer”, zegt René Middag, coördinator mobiel banditisme van de politie. De schade loopt in de miljoenen.

Volgens de politie worden de diefstallen vooral gepleegd door dieven uit Bulgarije. Zij krijgen tussen de 50 en 100 euro per katalysator. De mensen die ze opkopen, zijn vooral geïnteresseerd in het flinterdunne laagje platina en palladium in de katalysator. De prijs van een kilo palladium is in een paar jaar verviervoudigd. Op Facebook zijn talloze advertenties te vinden van mensen die op zoek zijn naar katalysatoren.