Criminelen hacken WhatsApp-accounts Bossche ambtenaren

Criminelen zijn er zondag in geslaagd enkele WhatsApp-accounts van ambtenaren van de gemeente Den Bosch te hacken. Ze wisten eerst binnen te dringen in het account van het hoofd communicatie van de gemeente, en van daaruit legden ze contact met nog eens vijf of zes accounts van andere ambtenaren. Nog diezelfde dag werd de fraude ontdekt, De accounts zijn gereset en beter beveiligd, zei het hoofd communicatie van de gemeente maandag naar aanleiding van berichtgeving door Omroep Brabant.

„Iemand wist op een op het eerste gezicht vertrouwenwekkende manier binnen te komen”, zei de woordvoerder. „Hij deed zich voor als een goede vriend en collega. Via mijn account wist hij vervolgens bij de accounts van enkele andere collega’s binnen te komen. Hij vroeg hen om geld, maar dat geloofde niemand.”

Volgens de zegsman werd het probleem zodoende snel ontdekt en opgelost door de WhatsApp-accounts te resetten en te voorzien van extra beveiliging.

„Dat was niet fijn, ik heb een aantal mensen gerust moeten stellen”, aldus de woordvoerder, die benadrukt dat hij op WhatsApp „nooit spannende dingen zet”.

De gemeente overweegt aangifte te doen.