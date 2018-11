Criminele vergeldingsactie mogelijk voorkomen

De politie in Oost-Nederland heeft mogelijk een criminele vergeldingsactie voorkomen. Dinsdagochtend is de politie op plekken in heel Nederland in actie gekomen, onder meer om die vergeldingsactie te verijdelen. Dat de politie daarvan wist, is volgens een zegsman te danken aan een grote doorbraak op het gebied van de digitale opsporing.

Wat die doorbraak precies inhoudt, wil de politie dinsdagmiddag pas vertellen op een bijeenkomst op het hoofdbureau van de politie Oost-Nederland in Apeldoorn. Volgens de politie gaat het om een doorbraak die wereldwijd nieuw is.

Of er dinsdag arrestaties zijn verricht is nog niet bekend. Op de bijeenkomst in Apeldoorn is ook Justitie aanwezig.