Criminele getuige houdt mond dicht

Crimineel Alain S. die bijna zeven jaar geleden naar de politie stapte om over, in de woorden van de rechter, „de hele Tilburgse hennepscene” te verklaren houdt maandag in de beveiligde rechtbank op Schiphol zijn mond.

„Ik verklaar niet over de inhoud van de zaak”, zei hij. In eerdere verklaringen verlinkte hij tientallen Tilburgse criminelen. Over die verklaringen was daarna echter onmin. S. was door de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIA) van de politie een nieuwe start en identiteit beloofd. Uiteindelijk zei de CIE dat zijn verklaringen onvoldoende waren voor een deal en sindsdien wil hij zijn verklaring intrekken.

S. wordt momenteel wel extra beschermd door justitie. Hij zit in een speciale ruimte in de zaal, zodat hij behalve door de rechters en de aanklagers niet is te zien. S. wordt zelf verdacht van witwassen, deelname aan een criminele organisatie en de kweek en het bezit van hennep.