„Criminele geldlijn opgerold met arrestaties”

Met de arrestatie van drie Assenaren van 31 en 26 jaar denkt de politie een criminele geldlijn te hebben opgerold. Een 31-jarige man werd dinsdag opgepakt. De twee anderen, de 31-jarige hoofdverdachte en de 26-jarige Assenaar, werden eind mei al aangehouden.

De hoofdverdachte en de 26-jarige reden op het moment van hun arrestatie in een auto met ruim 80.000 euro in een verborgen ruimte. Dat geld komt vermoedelijk van drugshandel in Duitsland, aldus de politie. Die kreeg eind vorig jaar signalen binnen dat de hoofdverdachte zich bezighield met handel in verdovende middelen en witwassen. Hij zou regelmatig naar Duitsland rijden om daar geld op te halen dat was verdiend met drugshandel. De opbrengst zou hij investeren in cryptomunten.

De 31-jarige heeft een autozaak voor luxere auto’s en reed zelf ook in dure auto’s rond. De voorraad van de zaak was echter al geruime tijd leeg. Vlak na zijn aanhouding zijn ruim twee ton aan cryptomunten en vijf voertuigen in beslag genomen. De drie verdachten zitten niet meer vast.