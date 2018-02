‘Crimefighter’ Hans Vrakking overleden

Hans Vrakking (76), oud-rechter en voormalig hoofdofficier van justitie in Amsterdam, is woensdag in zijn woonplaats Naarden overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn dochter bevestigd. Vrakking overleed in bijzijn van vrouw en kinderen.

Tot 2001 werkte Vrakking als hoofdofficier bij het Amsterdamse parket. Daar werd hij bekend als een crimefighter. Zo bracht hij Johan V., alias de Hakkelaar voor de rechter. Ook werd hij bekend door zijn rol in de IRT-affaire. In Amsterdam kwam Vrakking in conflict met de top van het Openbaar Ministerie (OM) omdat hij te vaak met afwijkende meningen in de media kwam.

Tegelijkertijd was er ook waardering voor Vrakking over hoe hij het parket heeft omgevormd tot een gestroomlijnde organisatie.

Als hoofdofficier sloot hij samen met Fred Teeven een deal met crimineel Cees H. In ruil voor informatie kreeg H. bijna vijf miljoen gulden betaald. Die deal kostte later staatssecretaris Fred Teeven, minister Ivo Opstelten en minister Ard van der Steur de kop.

Vrakking werkte tot zijn dood nog bij advocatenkantoor Bellius in Bussum, zijn geboorteplaats.