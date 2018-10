Crematorium in Purmerend weer stralingsvrij

Het crematorium in Purmerend dat in juli dicht moest nadat radioactieve straling was vrijgekomen bij de crematie van een kankerpatiënt, is weer geopend. Crematies kunnen vanaf deze week weer als vanouds plaatsvinden, meldt het crematorium.

„De veiligheid van de omgeving en het milieu zijn niet in het geding geweest”, schrijft Het Uitvaarthuis Purmerend Beemster dat voor de opening goedkeuring heeft gekregen van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. „De protocollen zijn doorlopen, het ovengebouw is grondig schoongemaakt en ook hebben wij direct het periodiek onderhoud aan de oven uitgevoerd.”

De crematies werden de afgelopen periode overgenomen door crematoria in Hoorn en Zaanstad.