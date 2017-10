„Creëer één metropool met 30 miljoen mensen: de driehoek Amsterdam-Brussel-Keulen”

Om de Nederlandse economie in de toekomst op peil te houden, moeten we ons met onze nabije buren naar buiten toe als één stad presenteren: de driehoek Amsterdam-Brussel-Keulen, oftewel TristateCity. „Samen met Vlaanderen en de Duitse Rijn-Ruhrregio zijn we de dunstbevolkte metropool ter wereld”, zegt bedenker Peter Savelberg.

Brainport Eindhoven, de economische regio Zuid-Limburg, Zeeland/West-Brabant, de regio Twente: op mondiale schaal stelt het allemaal bitter weinig voor. ”Urban innovator” Peter Savelberg ziet elk jaar hoe lokale handelsmissies richting Brazilië, China of India trekken om zich als hotspot te presenteren en samenwerkingsverbanden te creëren. Maar de toekomst is in economische zin voorbehouden aan miljoenenregio’s. Een gemiddelde Chinese metropool laat zich niet met een Nederlandse regio vergelijken.

„Het is ineffectief”, zegt Savelberg. „En dat is jammer, want we hebben in ons land veel kennis. De globalisering brengt een enorme urbanisatie met zich mee. Over tien jaar woont 75 procent van de bevolking in grote stedelijke netwerken. De wereldeconomie concentreert zich daar ook. Er ontstaat een concurrentieveld van zestig tot honderd steden. Nederlandse steden of regio’s komen momenteel in de verste verte niet op lijstjes voor. Daarom moeten we stoppen met elkaar te beconcurreren en gaan samenwerken.”

Zijn idee: TristateCity, een grensoverschrijdende metropoolregio. „Pas als we ons presenteren als een metropool met 30 miljoen inwoners komen we in het vizier van buitenlandse investeerders. We hebben zo veel te bieden op het gebied van zorg, onderwijs en welvaart. In lijsten van topuniversiteiten over de wereld staan er jaarlijks acht tot tien uit onze regio, maar we bundelen onze krachten niet. We zijn een delta vol parels, maar we schitteren nog meer als die parels samen een ketting vormen.”

Savelberg noemt de World Solar Challenge als voorbeeld, waarin de technische universiteiten van Delft en Eindhoven onlangs weer eens als de beste naar voren kwamen. „De komende jaren hebben we met zijn allen behoefte aan zonne-energie voor onze mobiliteit. Wij hebben heel veel kennis. Hetzelfde geldt voor de totstandkoming van de hyperloop en de verdere ontwikkeling van drones en agrifood. Daar is een waslijst aan Nederlandse mkb’s bij betrokken. De groei van de Nederlandse economie is afhankelijk van de 20.000 tot 25.000 meest innovatieve mkb’s. Maar in onze huidige presentatie blijven zij internationaal onzichtbaar.”

Volgens Savelberg zullen andere metropolen graag gebruikmaken van onze kennis over zorg. „Alleen moeten wij daarvoor kunnen laten zien dat onze oplossingen ook elders toepasbaar zijn. Van een concept dat in Utrecht aanslaat, zijn ze in Mumbai niet onder de indruk. Maar een stad met 30 miljoen inwoners is een goede showcase. TristateCity is in het buitenland echt goed te verkopen; de driehoek Amsterdam-Brussel-Keulen is dan als één grote stad.”

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW steunt het initiatief voor TristateCity van harte. Savelberg: „Met onze denktank willen we de regering inspireren. TristateCity is een initiatief vanuit het bedrijfsleven. We hebben geen last van lokaal denken en beginnen in 2018 met een onlineplatform als etalage.

De ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken zien de potentie; ze nodigen me uit voor lezingen hierover. Ik hoop dat ze het idee straks volledig omarmen. En dat Vlaanderen en de Rhein-Ruhrregio zich aansluiten. Binnen TristateCity wordt jaarlijks al voor 150 miljard euro aan handel gedreven. De potentie is onmiskenbaar.”

Savelberg geeft het initiatief drie jaar om een naam op te bouwen. „Het zou mooi zijn als we in die tijd ook op de internationale lijstjes met topregio’s komen te staan. De Randstad komt er nu amper op voor. Logisch, want meer dan de helft van de Nederlandse economie speelt zich daarbuiten af. Het Rhein-Ruhrgebied presenteert zich al wel als metropool met 10 miljoen inwoners. Maar ook daar tellen ze pas echt mee als ze naar 30 miljoen kunnen opschalen. Voor buitenlandse investeerders zijn we dan een mooie, dunbevolkte metropoolregio waar interessante allianties mee te sluiten zijn. Als we niets doen, bestaat de kans dat onze economie afglijdt.”