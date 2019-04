CPB: eindtoets zwaarder wegen bij schooladvies

De eindtoets voor leerlingen in groep 8 moet een belangrijkere rol gaan spelen bij het advies voor de middelbare school. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag in een rapport. Dit draagt volgens het adviesorgaan bij aan de „kansengelijkheid” van kinderen.

Volgens het CPB hinkt het beleid rondom de eindtoets nu op twee gedachten. „Enerzijds is de toets verplicht geworden, maar tegelijkertijd speelt de toets een veel minder grote rol, omdat deze pas wordt afgenomen nadat het schooladvies al is bepaald.” Dit moet veranderen, vindt het CPB. „Door de eindtoets weer vóór het schooladvies af te nemen, kan deze direct worden benut.”

Door zoveel mogelijk informatie te gebruiken bij het schooladvies kunnen „lagere verwachtingen die leraren (onbewust) kunnen hebben van bepaalde groepen leerlingen, worden gecorrigeerd”, schrijft het CPB. Volgens de instantie krijgen kinderen van ouders met lage inkomens nu vaker een lager schooladvies dan het toetsadvies uitwijst.

Het CPB vindt verder dat de beschikbare toetsen beter vergelijkbaar moeten worden. Scholen kunnen kiezen uit meerdere toetsen. Terwijl in 2015 nog 85 procent gebruikmaakte van de Centrale Eindtoets (de opvolger van de Citotoets), was dat vorig jaar nog maar 56 procent. Volgens het CPB moet er een vaste set vragen komen in elke test, zodat ze beter vergelijkbaar worden. Een andere optie, aldus het instituut, is om alle leerlingen voortaan dezelfde toets te laten maken.