CPB: economie kan met 3,5 procent groeien in 2021

De Nederlandse economie zal dit jaar naar verwachting met 5 procent krimpen door de coronacrisis, maar in 2021 kan weer een groei van 3,5 procent te zien zijn. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn Macro Economische Verkenning (MEV). Het gaat hier om een basisraming die ervan uitgaat dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn, aldus het CPB.

Volgens het CPB zijn de economische cijfers iets beter dan de in augustus gepubliceerde voorlopige raming. Toen werd nog rekening gehouden met een krimp dit jaar van 5,1 procent en een groei met 3,2 procent volgend jaar. Dat komt volgens het bureau doordat de besluitvorming van het kabinet in de nieuwe ramingen is verwerkt, waaronder de verlenging van het steun- en herstelbeleid. Als er wel opnieuw grootschalige contactbeperkingen van kracht worden zal de economie in 2021 opnieuw krimpen, aldus de economen van het CPB.

Het begrotingstekort komt dit jaar naar verwachting uit op 7,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2021 daalt het tekort dan waarschijnlijk naar 5,1 procent van het bbp. Daarnaast zal de staatsschuld dit jaar naar verwachting van het CPB stijgen naar bijna 60 procent van het Nederlandse bbp en naar 62 procent volgend jaar.

Het CPB kwam ook met vooruitzichten voor de periode 2022-2025. Voor die jaren rekent het bureau in een basisraming op een gemiddelde jaarlijkse groei met 1,6 procent, met een staatsschuld van bijna 67 procent in 2025. Het CPB benadrukt dat voor de middellange termijn de onzekerheid over de economische ontwikkeling zeer groot is.

„Het steunpakket heeft de klap verzacht en heeft domino-effecten in de economie voorkomen, maar een toename van faillissementen en werkloosheid is onvermijdelijk wanneer bedrijven zich moeten aanpassen aan de veranderde vraag. De effectiviteit van het steunbeleid neemt dus wel geleidelijk af. Daarom is het verstandig dat het steunpakket voorzichtig wordt afgebouwd en meer gericht wordt op aanpassing en omscholing”, schrijft CPB-directeur Pieter Hasekamp in een toelichting op de voorspellingen.

Het CPB verwacht verder dat pensioenfondsen de komende jaren moeten korten op de pensioenen. Dat geldt volgens het bureau met name bij de overheid en in de zorg.