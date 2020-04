‘Cosmetisch artsen economisch zwaar getroffen’

Cosmetisch artsen hebben het economisch zwaar te verduren door de coronacrisis. De beroepsgroep kan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld tandartsen, geen aanspraak maken op financiële tegemoetkoming. Een compensatie door zorgverzekeraars zit er ook niet in. Dat stelt de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde), die er een brief over schreef aan de betrokken ministers.

De zogenoemde TOGS-regeling, het steunpakket van de overheid, geldt niet voor deze beroepsgroep, waartoe 225 artsen, andere zorgaanbieders en specialisten in privéklinieken behoren. NVCG-voorzitter Catharina Meijer was onaangenaam verrast, toen ze dat hoorde. „Tandartsen, mondhygiënisten, verloskundigen, fysiotherapeuten, huidtherapeuten en andere (para)medici kunnen hier wel aanspraak op maken.”

Bovendien kunnen onder meer tandartsen en fysiotherapeuten rekenen op een compensatie door zorgverzekeraars, maar dat geldt volgens Meijer niet voor cosmetisch artsen. Die verkeren in hoge nood en de NVCG verzoekt de overheid „met klem om de TOGS-regeling alsnog open te stellen”. Klinieken van cosmetische artsen worden met faillissement bedreigd, zegt ze.

Ook pleit de NVCG voor hervatting van reguliere medische behandelingen in privéklinieken, met extra veiligheidsmaatregelen.