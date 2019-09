Corso Zundert trekt weer duizenden bezoekers

Tienduizenden mensen zijn zondag afgekomen op het bloemencorso in Zundert. Het was de 78e editie van het evenement, volgens de organisatie het grootste bloemencorso ter wereld.

Het weer werkte volgens een woordvoerder goed mee. „Niet te warm, zonnetje.” Hij schat dat er ongeveer 50.000 bezoekers zijn geweest.

De toeschouwers zagen twintig praalwagens overdekt met dahlia’s aan zich voorbij trekken, van elk buurtschap één. Iedere creatie, die uit meerdere wagens kan bestaan, telt ongeveer 500.000 bloemen.

De jury en het publiek waren het zondag eens over wie de mooiste creatie had gemaakt. De creatie ‘Vikings’ van het buurtschap Tiggelaar ging er met de eerste prijs vandoor. Vikings bestond uit meerdere praalwagens in de vorm van Vikingschepen in de kleuren geel en bordeauxrood.

Elk buurtschap heeft zijn eigen bloemenveld waar de bloemen afgehaald worden. Dahlia’s bloeien van juli tot het gaat vriezen. De dahlia’s die nu op de velden gaan bloeien worden geleverd aan andere bloemencorso’s.

Het Zundertse corso dateert al van 1936. Omdat het in de Tweede Wereldoorlog vijf jaar stil lag, was dit het 78e corso.