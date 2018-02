Corruptieverdachten aankoop auto’s horen straf

De elf verdachten in het omvangrijke strafproces over corruptie bij de aankoop van voertuigen door Defensie en de politie, horen donderdag welke straf de rechtbank in Rotterdam hen oplegt. Hoofdverdachte is de 65-jarige Jacques H., voormalig wagenparkbeheerder van het ministerie van Defensie. Tegen hem heeft het Openbaar Ministerie (OM) drie jaar celstraf geëist.

Naast H. staan ook vijf andere ambtenaren en vijf medewerkers uit de autobranche terecht. Tegen hen heeft het OM straffen geëist variërend van veertig uur werkstraf tot een jaar cel. In één geval eiste de officier van justitie vrijspraak.

Hoofdverdachte H. heeft zich volgens de aanklager zeker tien jaar lang laten fêteren door de autobranche, die hem graag te vriend wilde houden. Hij liet zich door auto-importeur Pon, Renault en Peugeot trakteren op onder meer zonnige reisjes. Daarnaast bedong H. tal van voordeeltjes voor zichzelf, zoals een dure auto voor een zachte prijs en jarenlang gratis tanken. Volgens een getuige heeft H. „iedereen belazerd en misbruik gemaakt van zijn positie”.

Het onderzoek kwam in 2011 op gang na een anonieme brief van een klokkenluider. Aanvankelijk waren er tientallen verdachten. Een aantal van hen uit de branche schikte de zaak met justitie, evenals de autobedrijven.