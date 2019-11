Corruptieonderzoek hoge ambtenaar Sint-Maarten

Een hoge ambtenaar van Sint-Maarten wordt ervan verdacht jarenlang zijn functie te hebben misbruikt. Deze M.D. zou openbare aanbestedingen op het gebied van ICT van de overheid hebben gegeven aan eigen bedrijven of bedrijven van familieleden. In het land zijn dinsdag vijf panden doorzocht en is er beslag gelegd op grote hoeveelheden geld en een stuk land.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft D. op Sint-Maarten ‘de integriteit van het openbaar bestuur en het ambtelijk apparaat ondermijnd’. De afgelopen tijd zijn meerdere politici op Sint-Maarten gearresteerd en veroordeeld voor onder meer fraude en witwassen.