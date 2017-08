Corrosie oorzaak ongeluk kermisattractie VS

KMG, de fabrikant van de kermisattractie waarmee vorige maand in de Verenigde Staten een ongeluk met dodelijke afloop gebeurde, heeft zondag gezegd dat corrosie de oorzaak was het ongeluk.

KMG verspreidde zondagavond via sociale media een verklaring, waarin de uitkomst van het onderzoek werd bekendgemaakt. Het ongeluk is veroorzaakt door „excessieve corrosie aan de binnenkant van de steunbalk van de gondel. Dit leidde uiteindelijk tot het catastrofale mankement, terwijl de attractie in bedrijf was”, zo is te lezen in het bericht op Facebook van KMG-directer Albert Kroon.

Bij het ongeluk in de stad Columbus in de staat Ohio kwam een achttienjarige man om het leven. Bij de attractie ‘Fire Ball’ op de Ohio State Fair schoot een hele rij met stoeltjes los en werden mensen uit het toestel geslingerd. Zeven mensen zijn gewond geraakt.