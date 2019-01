Correspondente Turkije verdacht, maar niet van terreur

Het Openbaar Ministerie (OM) bestempelt Turkije-correspondente Ans Boersma als verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme. Daarbij zijn verschillende verdachten betrokken. Boersma wordt zelf niet verdacht van een misdrijf met een terroristisch oogmerk, meldde een woordvoerster van het OM.

De woordvoerster zei dat Boersma op Schiphol, waar ze donderdagochtend aankwam, niet is aangehouden. Ze wilde niet zeggen of de journaliste is verhoord.

Ook wil ze niet kwijt om welk terreuronderzoek het gaat.

Boersma was tussen 2012 en 2017 docent op de Christelijke Hogeschool Ede op de opleidingen Journalistiek en Communicatie. Tegenwoordig woont en werkt ze in Turkije als correspondent voor het Financieele Dagblad en Trouw.

