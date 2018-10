Corporatiewoningen krijgen ‘blauw-groen’ dak

Amsterdam gaat ‘slimme’ daken aanleggen op corporatiewoningen. De daken worden voorzien van beplanting, waaronder ook nog extra water kan worden opgeslagen. De woningen zijn daardoor beter beschermd tegen extreme regenval of droogte en hitte.

De ‘blauw-groene’ daken hebben sensoren en zijn via een netwerk met elkaar verbonden. Afhankelijk van de weersverwachting wordt water vastgehouden of juist geloosd. De daken worden aangelegd op de 10.000 vierkante meter dak van corporatiewoningen op vier locaties in Amsterdam: de Bellamybuurt, Geuzenveld, Oosterpark en Kattenburg. Deze buurten hebben een verhoogd risico op wateroverlast en schade bij extreme regenval. Ook zijn de daken daar aan vervanging toe.

Het project krijgt een EU-subsidie van 4,8 miljoen euro.