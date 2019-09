‘Corporaties halen doelen niet om geldtekort’

Als het financieel beleid blijft zoals nu, gaan woningcorporaties de klimaatdoelstellingen bij lange na niet halen en zullen elk jaar minder nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zegt voorzitter Marnix Norder van de koepel van woningcorporaties Aedes in het AD.

Vorige week werd bekend dat het kabinet op Prinsjesdag woningcorporaties een miljard euro korting op de verhuurdersheffing uitgesmeerd over tien jaar gaat geven. „Ze vergeten erbij te vertellen dat ze honderden miljoenen meer belasting van ons vragen. Netto gaan we er zwaar op achteruit”, aldus Norder. In 2016 betaalden corporaties 1,5 miljard euro belasting, in 2020 wordt dat 2,5 miljard, rekent de Aedes-voorzitter voor. „Het kabinet zorgt dus eerst voor een gapende wond en komt dan met een pleistertje.”

Het kost woningcorporaties grofweg 108 miljard euro om te voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord, vertelt de voorzitter. „Met de huidige middelen duurt het vijftig jaar voordat we alle woningen hebben verduurzaamd, twintig jaar langer dan volgens het Klimaatakkoord de bedoeling is.” De huren verhogen om de doelstellingen te halen, gaan de corporaties niet doen, aldus Norder. „We willen ons graag inspannen voor duurzame woningen, maar niet ten koste van de betaalbaarheid.”

Nieuwbouw is volgens Norder nodig om doorstroming op gang te brengen. „De woningmarkt zit hartstikke vast. En geloof me: het wordt alleen maar slechter.”