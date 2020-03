„Coronavirus zorgt voor discriminatie en racisme”

Door het coronavirus heeft „een ander, ziekmakend virus” in Nederland de kop opgestoken. Dat is het virus van discriminatie en racisme. „We moeten waken voor besmetting met dat virus.” Dat heeft de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch dinsdagavond gezegd op een steunbijeenkomst voor de Chinese zusterstad Wuhan aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten in de Gelderse hoofdstad.

Arnhem heeft al tientallen jaren een stedenband met Wuhan. In die stad dook het besmettelijke coronavirus voor het eerst op. Onder meer de Chinese ambassadeur Xu Hong was dinsdag in Arnhem aanwezig.

Volgens Marcouch blijven in het openbaar vervoer plaatsen leeg naast reizigers met een Aziatisch uiterlijk leeg, omdat mensen niet naast een „virus-Chinees” willen zitten. Dat hoort hij van mensen die gewoon in Nederland zijn geboren maar die een Aziatisch uiterlijk hebben. „We moeten broeder en zuster zijn in slechte tijden. Ook hier breekt een onzekere tijd aan nu het virus hier is. We moeten elkaar steunen en een arm slaan om de schouders van anderen. Want bange mensen kunnen niet voluit bijdragen aan de samenleving.”