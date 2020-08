Coronavirus vastgesteld bij personeel stripclub Amsterdam

Zeker tien personeelsleden en een klant van een stripclub in Amsterdam zijn positief getest op het coronavirus. Een zegsman van de Veiligheidsregio Amsterdam bevestigt berichtgeving van De Telegraaf hierover.

De club aan de Warmoesstraat blijft vrijwillig dicht voor twee weken, aldus de woordvoerder. Eerder sloten al drie horecazaken nadat er coronabesmettingen waren vastgesteld.

Een van de klanten meldde bij de stripclub dat hij positief was getest op corona. „Wij hebben daarna direct zelfstandig de zaak op slot gedaan en mensen opgeroepen om zich te testen”, aldus de eigenaar van de stripclub in De Telegraaf. In elk geval tien personeelsleden bleken besmet. „Dat hadden wij niet verwacht, want we nemen de maatregelen netjes in acht. De mensen hebben gelukkig geen tot milde klachten.”