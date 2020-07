‘Coronavirus had grote invloed op werk politie’

Het coronavirus heeft in het eerste halfjaar van 2020 grote invloed gehad op het werk van de politie, zo tonen de criminaliteitscijfers. „Wat er allemaal gebeurde in de maatschappij, zag je direct terug in de cijfers”, aldus Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef woensdag.

Nadat vanaf half maart de meeste mensen wegens het virus thuisbleven, nam vanaf die periode een aantal soorten criminaliteit af. Het gaat dan om zakkenrollen (min 38 procent), woninginbraken (min 21 procent) en rijden onder invloed (min 16 procent).

Gevallen van cybercrime stegen enorm, met liefst 169 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook meldingen van overlast, zoals geluidshinder, burenruzies en overlast, namen toe. „De collega’s hebben er hun handen aan vol gehad”, aldus Huyzer.

De situatie rondom corona leverde wel op dat zaken die nog op de plank lagen, werden weggewerkt. Daarnaast werd het succesvolle rechercheonderzoek 26Lemont gedaan, waarin chatgesprekken tussen criminelen werden gevolgd via het versleutelde Enchocrat.

Verder was het druk voor de politie met demonstraties van boeren en manifestaties tegen racisme.

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, ziet de politie dat misdaadcijfers op het gebied van bijvoorbeeld woninginbraken en diefstal weer terug zijn op het oude niveau, aldus Huyzer tegen de NOS.