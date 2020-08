Coronavirus haalt streep door bronstexcursies Hoge Veluwe

De bronstexcursies in Het Nationale Park De Hoge Veluwe gaan dit jaar niet door wegens de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Er is in de wildobservatiehutten onvoldoende ruimte voor groepen mensen tegelijk, aldus het park.

De excursies worden gewoonlijk vrijwel elke dag in de maand september georganiseerd. Er is zoveel belangstelling voor dat ze elk jaar in een mum van tijd zijn volgeboekt. De Hoge Veluwe kreeg in de afgelopen weken al veel vragen van belangstellenden, maar heeft besloten dat de wandelingen dit jaar niet veilig genoeg georganiseerd kunnen worden.

In september gaan de mannelijke edelherten op zoek naar een vrouwtje. Dat leidt tot flinke gevechten tussen de herten en veel lawaai, het zogenaamde burlen. Om de edelherten rust en ruimte te geven sluit De Hoge Veluwe extra gebieden in het park af. Die zijn tijdens de bronst niet zonder begeleiding van een boswachter toegankelijk. Nu er geen excursies zijn kunnen bezoekers op eigen gelegenheid wel naar vijf wildobservatieplaatsen, die op een kaart staan aangegeven. Bij enkele hutten geldt een maximum aantal bezoekers.