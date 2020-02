Coronavirus grijpt om zich heen in Duits-Nederlandse grensregio

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de Duitse regio Heinsberg, vlak over de grens met Sittard, is zaterdag explosief gestegen. Volgens de Duitse omroep WDR is er tot nu toe bij zestig mensen het virus aangetroffen. Onder de besmette personen zijn ook vier kinderen van een kinderdagverblijf, maakte het regiobestuur bekend.

Vrijdagavond stond de teller nog op 37 gevallen.

De betrokken kinderen, met wie het naar omstandigheden goed gaat, gingen naar een opvang waarvan ook een leidster besmet is met het coronavirus. De scholen en kinderopvang in en rond Heinsberg blijven langer gesloten dan in eerste aanleg werd bepaald. Ze blijven zeker tot vrijdag dicht.