Coronavirus gevonden op twee nertsenbedrijven

Bij twee nertsenbedrijven in De Mortel (Noord-Brabant) en Ottersum (Limburg) zijn besmettingen met het coronavirus aangetroffen. Op het bedrijf in de Mortel worden ongeveer 700 moederdieren gehouden, in Ottersum gaat het om een bedrijf met ongeveer 8000 moederdieren, maakte het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport zondag bekend.

Het aantal nertsenbedrijven met een besmetting komt hiermee op 33. In eerdere gevallen zijn alle nertsen op die bedrijven geruimd en dat gaat ook nu zo snel mogelijk gebeuren.

Bij het bedrijf in Ottersum werd de besmetting ontdekt omdat er dieren ziekteverschijnselen hadden. In De Mortel kwam de besmetting naar voren tijdens de wekelijkse test op kadavers.

Voor de coronacrisis was al bepaald dat nertsenfokkerijen vanaf 2024 hun deuren moeten sluiten.