Coronavirus gevonden in Nederlands rioolwater

Het RIVM heeft bij een onderzoek in Nederlands rioolwater op diverse plaatsen het nieuwe coronavirus gevonden. Sommige patiënten met Covid-19 hebben het nieuwe coronavirus in de ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht.

In afvalwater in Amsterdam, Tilburg, Schiphol en bij afvalwater afkomstig van Loon op Zand is het nieuwe coronavirus aangetroffen. Vier dagen nadat de eerste persoon in Nederland positief getest was, werd het virus in het rioolwater van Schiphol gevonden.

Het RIVM heeft het virus niet gevonden in Nederlands kraanwater. Er is in Nederland strenge wetgeving om de veiligheid van drinkwater te bewaken. Daarin wordt rekening gehouden met virussen en naleving van de regels zou ook moeten beschermen tegen Covid-19.

Het onderzoek toont aan dat monitoring van het rioolwater een goede methode is voor het vaststellen van virusinfecties bij mensen die besmet zijn. Medewerkers van de waterzuiveringsinstallatie zijn beschermd tegen het virus als zij zich houden aan de hygiënevoorschriften.

De dna-techniek die het RIVM gebruikt om virussen op te sporen werd ook succesvol gebruikt bij het vinden van het norovirus, antibioticaresistente bacteriën, poliovirus en mazelenvirus in het afvalwater.

Na het uitbreken van het coronavirus in China in december vorig jaar werd op 27 februari dit jaar de eerste patiënt in Nederland positief getest. Een deel van de Covid-19 patiënten heeft diarree. Het nieuwe coronavirus wordt bij een deel van de geïnfecteerde personen in ontlasting aangetoond.