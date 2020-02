Coronavirus en pestbacterie in Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave in Leiden opent medio april de tentoonstelling BESMET!, over de uitbraken van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten. „Natuurlijk gaat de tentoonstelling ook in op de recente uitbraak van het coronavirus en sluit ze aan bij de maatschappelijke discussie over de vaccinatiegraad”, aldus het museum.

„Deze tentoonstelling staat al een poos gepland en is nu nog actueler dan we hadden kunnen bevroeden. Uitbraken van besmettelijke ziekten liggen altijd op de loer en zijn van alle tijden”, zegt museumdirecteur Amito Haarhuis.

De tentoonstelling bestrijkt een breed terrein en niet alleen wetenschap, maar ook kunst. Zo laat ze een hedendaags kunstwerk zien dat Plague Dress wordt genoemd en gemaakt is van ruwe zijde en walnootschillen. „Vroeger dacht men namelijk dat walnoten de pest konden genezen”, legt het wetenschapsmuseum uit. De jurk is „versierd” met zeventiende-eeuwse borduursels die geïmpregneerd zijn met het DNA van pestbacteriën. Die zijn uiteraard onschadelijk gemaakt.

De tentoonstelling en het randprogramma worden gemaakt samen met deskundigen van onder meer het Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Leids Universitair Medisch Centrum.