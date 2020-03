Coronavirus duikt op in twee tbs-klinieken

Het coronavirus heeft ook in twee tbs-klinieken de kop opgestoken. In zowel de Oostvaarderskliniek in Almere als in de Rooyse Wissel in Venray is een tbs’er besmet, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De beide tbs’ers waren al afgezonderd omdat ze klachten hadden die wezen op Covid-19, de ziekte die door het virus kan worden veroorzaakt. Uit een test bleek inderdaad dat ze Covid-19 onder de leden hadden. Daarop is de GGD geïnformeerd en zijn ook het betrokken personeel en de andere tbs’ers ingelicht.

De afdelingen waar de twee verblijven, zijn zoveel mogelijk afgescheiden van de andere delen van de klinieken.